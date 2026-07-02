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Unicredit scaglia la sua... Freccianera
Minibond da 1,5 milioni per la cantina che crescere fino a 600 mila bottiglie l’anno
Freccianera, pluripremiata cantina della Franciacorta, ha collocato un mini bond da 1,5 milioni di euro, interamente sottoscritto da UniCredit. L’operazione completa il Piano Industriale dell’azienda, finalizzato al potenziamento della capacità produttiva e logistica attraverso il rinnovamento degli impianti tecnologici della cantina e nuovi magazzini di stoccaggio, alimentati da fonti di energia rinn...
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EFA News - European Food Agency
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