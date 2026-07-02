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Economia circolare, 34 imprese liguri pronte a investire
Sul piatto 7,9 mln euro dopo la chiusura del bando PR FESR 2021-2027
Trentaquattro imprese liguri sono pronte a investire 7,9 milioni di euro in economia circolare. È quanto emerso alla chiusura del bando, gestito da Filse e rientrante nell'azione 2.6.1 del PR FESR Liguria 2021-2027, che ha raccolto richieste per 7,5 milioni di euro. La misura, a poche ore dall'apertura, ha raggiunto e superato la dotazione economica dei 5 milioni di euro, comportando, come previsto...
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EFA News - European Food Agency
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