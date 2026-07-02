Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Alberghi UE: prenotazioni online per pernottamenti crescono a due cifre
In Francia, Spagna e Italia le regioni più gettonate per i soggiorni a breve termine
Tra gennaio e marzo 2026, gli utenti hanno trascorso 144,3 milioni di notti in alloggi per soggiorni brevi nell'Unione Europea, prenotati tramite Airbnb, Booking o Expedia. Il numero totale di pernottamenti nel primo trimestre del 2026 è aumentato del 9,7% rispetto allo stesso trimestre del 2025, ma del 16,6% rispetto allo stesso trimestre del 2024.Questi dati provengono da rilevazioni mensili sugli...
lml - 61446
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency