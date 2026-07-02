Alberghi UE: prenotazioni online per pernottamenti crescono a due cifre

Tra gennaio e marzo 2026, gli utenti hanno trascorso 144,3 milioni di notti in alloggi per soggiorni brevi nell'Unione Europea, prenotati tramite Airbnb, Booking o Expedia. Il numero totale di pernottamenti nel primo trimestre del 2026 è aumentato del 9,7% rispetto allo stesso trimestre del 2025, ma del 16,6% rispetto allo stesso trimestre del 2024.Questi dati provengono da rilevazioni mensili sugli...