Chantry Well, dalla Scozia a Genova

Da una ricetta inglese del 1872 nata ai confini con la Scozia arrivare a Genova il passo non é breve. Ma lo ha fatto ugualmente Chantry Well, marchio di premium mixer che ha messo la nuova sede proprio nel capoluogo ligure e ha conquistato due Medaglie d'Oro ai prestigiosi The Tonic & Mixer Masters 2026, il concorso internazionale organizzato dalla rivista britannica The Spirits Business, tra i più autorevoli appuntamenti mondiali dedicati alle toniche e ai mixer premium.

Il marchio, oggi radicato in Liguria vanta una storia nata oltre 150 anni fa nel nord dell'Inghilterra e continua il suo percorso. Dalla sede ligure Chantry Well ha ottenuto il massimo riconoscimento con le sue Chantry Well Pink Grapefruit Soda e Chantry Well Ginger Beer, premiate da una giuria internazionale attraverso degustazioni rigorosamente alla cieca, nelle quali ogni prodotto viene valutato esclusivamente per le proprie qualità organolettiche.

Il risultato rappresenta un importante riconoscimento per un marchio che affonda le proprie radici nel 1872, quando a Morpeth, nel Northumberland, nacque la ricetta originale di quella che sarebbe poi diventata Chantry Well. Una tradizione di famiglia tramandata per generazioni fino a George Young, ultimo erede della famiglia a custodire la ricetta originale. Oggi quell'eredità è stata raccolta da Kay Queirolo, nipote di George Young e proprietaria del marchio, che ha scelto di riportare in vita questa storia trasferendo lo sviluppo internazionale del brand a Genova.

"Chantry Well non è semplicemente una gamma di premium mixer, ma un patrimonio di famiglia che abbiamo scelto di riportare alla luce - sottolinea Queirolo - Ricevere due Medaglie d'Oro in una competizione così autorevole è una grande emozione, perché premia una filosofia rimasta immutata dal 1872: qualità, equilibrio e rispetto della ricetta originale. Abbiamo scelto Genova come nuova casa del marchio perché qui abbiamo ritrovato lo stesso legame con il mare, con l'ospitalità e con il piacere di vivere il tempo senza fretta che apparteneva già alle nostre origini nel nord dell'Inghilterra"

Con la sua nuova sede nel capoluogo ligure, Chantry Well ha intrapreso un percorso che unisce l'eleganza della tradizione britannica allo stile di vita mediterraneo. Negli ultimi mesi il marchio ha ambientato gran parte della propria comunicazione tra Portofino, la Riviera Ligure, i piccoli borghi marinari e le ville storiche della regione, trasformando la Liguria nel naturale proseguimento di una storia iniziata oltre un secolo e mezzo fa in Inghilterra. La gamma comprende Old Tonic, Pink Grapefruit Soda, Ginger Beer, Lemon e Pink Pepper Tonic, premium mixer pensati per accompagnare i migliori distillati, ma anche per essere degustati da soli grazie all'equilibrio delle ricette e alla qualità degli ingredienti.

Le due Medaglie d'Oro conquistate ai Tonic & Mixer Masters 2026 confermano il posizionamento internazionale di Chantry Well e rappresentano un importante traguardo per un marchio che, pur mantenendo intatta la propria anima britannica, ha scelto Genova come punto di partenza per il proprio futuro.

Chantry Well

Nasce da una ricetta originale sviluppata nel 1872 a Morpeth, nel Northumberland (Regno Unito). Oggi il marchio ha sede a Genova, dove continua a sviluppare la propria collezione di premium mixer ispirati alla tradizione britannica e pensati per la mixology contemporanea. La filosofia del brand unisce heritage inglese, qualità degli ingredienti e uno stile di vita che celebra il piacere del tempo, della convivialità e delle cose fatte bene.