Pelican aqua si quota a Oslo

Euronext ha dato ieri il benvenuto su Euronext Growth' Oslo a Pelican Aqua Holding società con sede a Cipro di servizi per l'acquacoltura marittima di recente costituzione, focalizzata sul segmento del trasporto di pesce vivo. Si tratta della 42ª quotazione su Euronext dall'inizio dell'anno e della 13ª nuova quotazione sui mercati di Euronext Oslo Børs nel 2026. Euronext growth è concepito specificamente per...