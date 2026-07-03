Lactalis investe 50 milioni in Germania

Lactalis Germany sta investendo circa 50 milioni di euro per "espandere significativamente" la capacità produttiva del suo stabilimento lattiero-caseario di Neuburg, in Baviera, rafforzando così la propria posizione nel mercato tedesco dei prodotti lattiero-caseari freschi e sostenendo i piani di crescita a lungo termine.

Il progetto di espansione, incentrato su Neuburger Milchwerke, sito produttivo chiave all'interno della rete manifatturiera di Lactalis Germany, prevede la costruzione di un nuovo edificio produttivo a un solo piano che si estenderà su una superficie di circa 5,5 ettari. L'avvio delle attività nel nuovo impianto è previsto per l'agosto/settembre 2026 e comporterà un sostanziale incremento delle capacità produttive del sito. Entro il 2030, si stima che lo stabilimento ampliato produrrà annualmente circa 40.000 tonnellate di quark e 104.000 tonnellate di siero di latte.

Complessivamente, si prevede che il volume di produzione annuo del sito raggiungerà circa 308.000 tonnellate, a fronte di un input totale di materie prime pari a circa 314.000 tonnellate. La produzione avverrà a ciclo continuo, su tre turni e sette giorni su sette, creando circa 70 nuovi posti di lavoro presso lo stabilimento.

L'investimento sottolinea l'impegno di Lactalis Germany nell'espansione delle proprie attività nel settore dei latticini freschi e rafforza il ruolo del sito di Neuburg come uno dei poli produttivi ad alta capacità dell'azienda.

Nel 2025, Lactalis Germany ha generato un fatturato di 1,3 miliardi di euro, posizionandosi tra le prime 10 aziende lattiero-casearie in Germania. L'azienda raccoglie ogni anno circa 792 milioni di litri di latte da 1.391 allevatori e impiega circa 1.300 persone in sei siti produttivi dislocati sul territorio nazionale.

L'espansione di Neuburg è destinata a sostenere la strategia di crescita continua dell'azienda, incrementando al contempo la capacità produttiva per soddisfare la domanda relativa al suo portafoglio principale di prodotti lattiero-caseari freschi.