Langosteria ha aperto a Londra

Un nuovo, speciale capitolo per Langosteria. Mercoledì 1 luglio il brand ha fatto il suo debutto a Londra con un ristorante a Whitehall Place, all’interno del The OWO, lo storico Old War Office di Winston Churchill. Un’altra destinazione iconica per il brand di Buonocore Hospitality Group, che dopo Milano, Parigi, Paraggi, Porto Cervo e St. Moritz, segna un ulteriore e cruciale passo avanti nella presenza internazionale del marchio.

Questa apertura nel Regno Unito consolida la strategia di sviluppo di Langosteria rafforzando il posizionamento nelle più importanti capitali europee, e il rapportodi fiducia che il Gruppo ha saputo costruire con il proprio pubblico.

"È un’emozione incredibile vedere che il viaggio di Langosteria, cominciato quasi vent’anni fa, oggi ci porta finalmente nel Regno Unito - afferma Enrico Buonocore, ceo & Founder di BHG - Aprire in questa città è sempre stato uno dei miei più grandi sogni. Sono felice e orgoglioso di realizzarlo insieme alla mia squadra, portando il ritmo di Langosteria nel cuore di Londra".

Il nuovo ristorante è stato progettato dal designer italiano Carlo Samarati, che ha disegnato anche gli storici locali di Langosteria a Milano e Paraggi. A Londra, l’eccellenza del design italiano sposa l’eredità storica del luogo, in un’atmosfera elegante e accogliente. Inconfondibilmente Langosteria.

Le cucine a vista si intravedono dalla zona bar, caratterizzata da un imponente bancone in travertino e noce canaletto, sormontato da uno scenografico soffitto a motivi concentrici. Da qui si sviluppa un corridoio che conduce alla Main Dining Room, e che da un lato presenta delle nicchie esposte alla luce del sole, dall'altro tavoli centrali per un'esperienza culinaria più dinamica.

Entrambi gli spazi offrono una vista diretta sulle cantine dei vini, che fungono da quinte scenografiche da cui l'occhio segue naturalmente le pareti e i soffitti decorati. Due ingressi conducono alla Historical Room, dove l'unicità dello spazio è evidente fin dal primo passo. Questa era la sede ufficiale delle riunioni del vecchio ministero della Guerra (Old War Office), caratterizzata da camini in pietra e soffitti a stucco che testimoniano l'epoca storica in cui l'edificio è stato realizzato.

Le pareti sono adornate con rivestimenti in seta interamente dipinti e ricamati a mano, che riprendono l'immaginario iconico di Langosteria portato e ambientato in Inghilterra. La connessione visiva e materica tra questo spazio e la riservata Private Dining Room si esprime attraverso i rivestimenti verticali che incorniciano il famoso Messenger Wall, un tempo utilizzato per trasmettere i messaggi più riservati provenienti da ogni angolo dell'Impero Britannico.

Gli elementi decorativi mettono in mostra l'eccellenza dell'artigianato italiano: dal travertino al marmo Verde Alpi, passando per alcuni elementi bespoke prodotti in esclusiva per Langosteria, come le lampade in vetro di Murano di Venini o le sedute “limousine” di Medea.

Il menù di Langosteria Londra include piatti signature e nuove proposte, che spaziano da preparazioni alla Catalana o al Vapore, alla Brace o al Forno, passando per Crudi e Pasta. In carta, icone di Langosteria come il King Crab Special Edition 2007, dedicato allo storico indirizzo di via Savona 10 o il Brittany Lobster “Spicy Blue” e creazioni pensate espressamente per la città. Nel menu è dedicato un ampio spazio alla parte vegetale, con piatti quali Marinated beetroot salad, walnuts and pecorino, Crunchy potatoes à la minute e Roasted endives, champagne vinaigrette.

Alla guida di Langosteria Londra l’Head of Operations Michele Biassoni, supportato da un team aziendale composto da Erik Culzoni, Alessio Moretti, Sebastiano Vanni e Giorgio Cristiani. I dessert sono curati dal Corporate Pastry Chef Daniele Bonzi, mentre la selezione di vini da Valentina Bertini, Corporate Wine Manager del Gruppo.