Prezzi alimentari. Fao: lieve calo a giugno

Secondo i nuovi dati pubblicati venerdì dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao), l'indice di riferimento per i prezzi mondiali delle materie prime alimentari ha registrato un lieve calo a giugno, poiché le quotazioni più basse di cereali, zucchero e prodotti lattiero-caseari hanno compensato quelle più alte di oli vegetali e carne.

L'indice dei prezzi alimentari della Fao, che monitora le variazioni mensili dei prezzi internazionali di un paniere di prodotti alimentari scambiati a livello globale, si è attestato in media a 130,3 punti a giugno 2026, in calo dello 0,3% rispetto al livello di maggio, ma rimanendo superiore del 2,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

L'indice Fao dei prezzi dei cereali è diminuito del 3,5% rispetto a maggio, a causa del calo dei prezzi internazionali del mais e del grano, ma è rimasto superiore del 2,7% rispetto a un anno fa. Le quotazioni globali del grano sono calate del 4,4%, poiché il rapido avanzamento del raccolto e le solide prospettive di offerta nella regione del Mar Nero hanno compensato le preoccupazioni per le prospettive di raccolto in Australia e negli Stati Uniti. Ulteriori pressioni al ribasso sono derivate da un dollaro statunitense più forte e da mercati energetici più deboli, in un contesto di aspettative di riduzione delle tensioni nello Stretto di Hormuz. I prezzi mondiali del mais sono diminuiti del 6,2%, riflettendo le prospettive di un'ampia offerta nei paesi esportatori del Sud America e la minore domanda di etanolo. Al contrario, l'indice Fao dei prezzi di tutto il riso è aumentato del 3,2% a giugno, grazie al rafforzamento della domanda asiatica di riso Indica, mentre le preoccupazioni meteorologiche e gli elevati costi di produzione, trasporto e commercializzazione hanno sostenuto le quotazioni del riso non aromatico.

Per quanto riguarda i prezzi degli oli vegetali, al contrario, l'indice Fao è aumentato del 3,8% rispetto a maggio. La crescita delle quotazioni dell'olio di palma e di colza, sostenuta da una maggiore domanda obbligatoria di biocarburanti e da prezzi dell'olio di girasole sostanzialmente stabili, ha più che compensato il calo dei prezzi dell'olio di soia.

L'indice dei prezzi della carne è aumentato dello 0,5%, raggiungendo un nuovo massimo storico. I prezzi internazionali della carne di pollame sono aumentati, in parte a causa di una temporanea riduzione della disponibilità interna in seguito agli adeguamenti della produzione in risposta al precedente eccesso di offerta, mentre i prezzi della carne suina e bovina sono diminuiti.

Al contrario, i prodotti lattiero-caseari riscontrano una diminuzione dell'1,5% rispetto al mese precedente, riflettendo i prezzi più bassi del latte scremato in polvere, del latte intero in polvere e del burro, insieme all'undicesimo calo mensile consecutivo dei prezzi internazionali del formaggio, poiché l'offerta per l'esportazione ha continuato a superare la domanda globale di importazioni.

L'indice dei prezzi dello zucchero, infine, è diminuito del 5,7% rispetto a maggio, a causa del calo dei prezzi interni dell'etanolo in Brasile e del deprezzamento del real brasiliano. Le continue preoccupazioni per il potenziale impatto di El Niño sulla produzione di zucchero in India e Thailandia hanno contenuto il calo complessivo dei prezzi internazionali dello zucchero.