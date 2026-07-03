Blooming rinforza Burger King con 42 milioni

La holding Blooming Group ha annunciato di avere perfezionato un finanziamento destinato sviluppo del brand Burger King in Italia. Il finanziamento da 42 milioni di euro, è stato sottoscritto da un investitore istituzionale con sede a Londra ed è destinato alla controllata BKNO, uno dei principali franchisee di Burger King, con 22 locali in Italia.

Blooming Group è la holding torinese fondata nel 2021 che opera nel retail, conta oltre 500 dipendenti e sviluppa attività anche nei settori people care e fashion. Affianca Burger King rafforzandone la presenza nel mercato della ristorazione veloce. Quest'ultima transazione finanziaria è destinata a sostenere lo sviluppo di Burger King in Italia, sostenendo un piano di espansione che prevede di portare i ristoranti BKNO dagli attuali 22 a 70 nell’arco dei prossimi cinque anni. Considerando che i locali totali di BK nel nostro paese sono oltre 320, il ruolo di BKNO nella sviluppo del fast food è destinato ad assumere sempre più importanza.

Complessivamente, gli investimenti destinati allo sviluppo del marchio Burger King supereranno 60 milioni di euro. L’ultima operazione in ordine di tempo testimonia la fiducia di Blooming Group nelle prospettive del mercato italiano della ristorazione quick service e nella capacità del marchio Burger King di rafforzare ulteriormente la propria presenza.

“Crediamo molto nello sviluppo del brand Burger King e nel potenziale che ha in Italia. Siamo felici di contribuire, con la dimensione e l’impegno della nostra società BKNO, al successo e allo sviluppo di questo brand”, spiega Davide Canavesio, Co-Founder e CEO Blooming Group.

Aggiunge Maurizio Cimmino, amministratore delegato BKNO: "é una sfida entusiasmante quella che abbiamo davanti. Abbiamo le persone, la struttura e la determinazione per supportare la crescita di Burger King in Italia come merita”.

BKNO diventa franchisee del marchio Burger king nel 2017, con l’apertura del primo ristornate con il marchio Burger King all’interno del Centro Commerciale I Viali (Nichelino,TO). Nel 2018 apre tre nuovi ristornati: due a Torino (C.so Novara, Aldo Moro), uno a Genova. Continua la sua espansione nel 2019 con l’apertura di 4 nuovi ristoranti: Cavaria con Premezzo, Pinerolo, CC Panorama, CC Area 12. Nel dicembre 2021 apre un nuovo ristorante all’interno del CC Lingotto. Ma la sua massima espansione arriva nel 2022. A gennaio 2022 entra a far parte del gruppo Blooming e nel Luglio 2022 acquisisce il gruppo Arilica con 9 ristoranti a marchio Burger King. BKNO diventa così uno tra i più grande franchisee d’Italia con 18 ristoranti a marchio Burger King. Nel 2025 la rete si amplia ancora di più raggiungendo il numero di 22 punti vendita attuali.