Masaf: 165 mln euro per accesso a cibo di qualità a persone in difficoltà

"Con il Governo Meloni abbiamo garantito 165 milioni di euro in tre anni per sostenere la distribuzione di cibo di qualità a chi versa in condizioni di difficoltà economiche. Nel passato la cifra garantita era assai minore, poco meno di cinque milioni di euro l'anno, questo non consentiva alle associazioni del Terzo settore di poter programmare la propria attività e di svolgere il loro lavoro che ha un grandissimo valore sociale. Noi abbiamo invertito la rotta e abbiamo garantito che il minimo fosse di dieci volte superiore. Lo Stato e il Terzo settore collaborano affinché sempre più persone possano avere accesso a cibo di qualità, sostenendo così il nostro sistema agroalimentare", lo dichiara il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, commentando la firma del decreto che stanzia 54,9 milioni di euro al Fondo nazionale indigenti per il 2026, di concerto con il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Elvira Calderone.

La cifra totale stanziata nel triennio è pari a 164,7 milioni di euro. Il bando per il 2026 per la distribuzione di derrate alimentari finanzierà l'acquisto e la successiva distribuzione di un paniere di alimenti di qualità provenienti dalle filiere agroalimentari italiane, tra cui biscotti per l'infanzia, formaggi Dop, riso per risotti, salumi Dop e Igp, carne in scatola, prodotti a base di frutta, verdure e legumi conservati e sughi pronti.

Lo stanziamento di 54,9 milioni di euro, in sensibile aumento rispetto a quello di circa 4,9 milioni previsto negli anni passati, consente alle organizzazioni del terzo settore di programmare con maggiore certezza la propria attività e di svolgere al meglio una funzione essenziale per la coesione sociale: garantire l'accesso a prodotti alimentari di qualità alle persone e alle famiglie che per diversi motivi sono rimasti indietro.

Agea, l'Agenzia per l'erogazione dei fondi in Agricoltura, provvederà all'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione delle derrate alimentari e alla loro consegna alle organizzazioni caritatevoli accreditate che collaborano alla distribuzione sul territorio nazionale. L'iniziativa si inserisce nel più ampio impegno del Governo per contrastare le situazioni di disagio e garantire a tutti l'accesso ad alimenti sicuri, nutrienti e di qualità, valorizzando al contempo il lavoro delle imprese agricole e dell'industria alimentare italiana.