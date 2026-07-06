Consob dice si all'opa di Alba su Borgosesia

In relazione all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria annunciata in data 16 febbraio 2026 da Alba S.r.l. avente ad oggetto la totalità delle azioni di Borgosesia S.p.A., l’offerente comunica che la Consob ha approvato, con delibera n. 24062, il documento di offerta. Borgosesia é una società con azioni negoziate su Euronext Milan che opera nel campo degli investimenti alternativi.Alba è un vei...