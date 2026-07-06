Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Consob dice si all'opa di Alba su Borgosesia
Approvato il documento di offerta a 0,71 euro per azione: operazione da oltre 33,8 milioni di euro
In relazione all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria annunciata in data 16 febbraio 2026 da Alba S.r.l. avente ad oggetto la totalità delle azioni di Borgosesia S.p.A., l’offerente comunica che la Consob ha approvato, con delibera n. 24062, il documento di offerta. Borgosesia é una società con azioni negoziate su Euronext Milan che opera nel campo degli investimenti alternativi.Alba è un vei...
Fc - 61483
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency