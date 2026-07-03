Calabria: oltre 248 mln euro fondi per agricoltura nel 2025

Sono oltre 248 milioni di euro le risorse erogate da Arcea alle aziende agricole calabresi nel corso del 2025. Con il via libera degli ultimi decreti, la macchina amministrativa regionale ha migliorato le performance già virtuose degli anni precedenti, centrando e superando gli obiettivi comunitari.Lo comunica l’assessore all’Agricoltura della Regione Calabria Gianluca Gallo, che illustra nel dett...