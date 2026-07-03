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Toscana: pagamenti agricoltura a oltre 200 mln euro
In più, la regione ha già elargito quasi 157 mln per la domanda unica Feaga
L’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (Artea), per la campagna dei pagamenti 2025 alla scadenza del 30 giugno ha erogato complessivamente oltre 200 milioni di euro. “Un risultato eccellente e il migliore di sempre", commenta il presidente della Regione Eugenio Giani, "che premia il buon funzionamento e l’efficienza di Artea”.“Si tratta del livello più alto di erogazione delle riso...
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EFA News - European Food Agency
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