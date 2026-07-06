Waterfront mall di Genova, nuove aperture

Con i saldi estivi che si sono aperti sabato 4 luglio, Waterfront Mall dà il via a una delle stagioni più attese dell'anno, accogliendo cittadini e visitatori con un'offerta commerciale sempre più ampia e un centro in costante evoluzione. A pochi mesi dall'inaugurazione del 27 marzo scorso, il nuovo distretto commerciale continua il proprio percorso di crescita, consolidandosi come punto di riferimento per...