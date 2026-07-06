Ale Fresh Market si consolida nell'Horeca

Mercato 2.0, azienda conosciuta attraverso il marchio Ale Fresh Market presenta i risultati 2025: utile e fatturato crescono rispettivamente del 68% e del 27%, incrementando la presenza nel canale Ho.Re.Ca, consolidando le vendite ai privati anche attraverso due nuovi punti vendita a Sottomarina e Conselve. Questi risultati permettono il consolidamento nei canali tradizionali, dove Ale Fresh Market è presente fin dalla sua fondazione nel 2021.

L’anno appena trascorso ha tuttavia visto un’importante novità, introdotta da Ale Fresh Market per andare oltre la distribuzione tradizionale e oramai consolidata: trasformare cinque generazioni di esperienza in un percorso strutturato per chi vuole aprire un’ortofrutta (anche senza conoscere il settore). Guidata da Alessandro Andretta, l’azienda veneta ha formalizzato un modello che accompagna l’imprenditore dalla fase preliminare fino all’operatività, riducendo il margine di errore tipico delle nuove attività.

Il percorso sviluppato nel 2025 e proposto a chi vuole aprire un’attività nel settore ortofrutta e prodotti freschi, include: analisi della zona e del bacino di clientela; studio della sostenibilità economica; progettazione e allestimento del punto vendita; selezione e fornitura di attrezzature e macchinari; formazione pratica; integrazione nella rete fornitori; supporto operativo nelle prime fasi di attività.

L’obiettivo è ridurre l’incertezza iniziale e offrire a chi investe un sistema già testato, con procedure chiare e standard definiti. "Nel 2025 abbiamo aiutato una importante realtà ad investire nel commercio di prossimità, gestendo l’apertura di un negozio fisico a marchio Homefruit, mentre pochi mesi dopo a Sottomarina abbiamo aperto un altro punto vendita Ale Fresh Market, permettendoci di trasferire esperienza e metodo, evitando errori che spesso si pagano nei primi mesi di attività", afferma Alessandro Andretta. "I numeri ci stanno dando ragione, digitale e fisico coesistono perché ampliano le possibilità di entrare in contatto con i clienti. Quest’idea mi ha portato a fondare l’azienda nel 2021, aprirla a nuovi soci nel 2024 attraverso una campagna di crowdfunding e consolidare la presenza su più mercati quest’anno. Sono talmente convinto della bontà del progetto Ale Fresh Market che per i soci che ci hanno dato fiducia, sono disposto a riconoscere un premio a chi vorrà smobilizzare l’investimento fatto con noi".

Parallelamente, Ale Fresh Market ha rafforzato la propria presenza nel canale Horeca, garantendo forniture quotidiane a ristoranti, hotel, B&B, catering e case di riposo. La gestione diretta della selezione prodotti e della logistica permette agli operatori della ristorazione di programmare con maggiore stabilità costi e approvvigionamenti.

I numeri del 2025 vedono il fatturato a euro 3.368.000: l'incremento rispetto al 2024 è stato del 27%. Le attività Horeca servite sono state 200 in più rispetto all'anno precedente. L’azienda punta ora ad ampliare il numero di realtà affiancate e a consolidare la propria rete in Veneto, rafforzando un modello che unisce distribuzione, consulenza e sviluppo imprenditoriale.