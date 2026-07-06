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Gavi Docg a tutto export
Gran Bretagna fa la parte del leone, seguono gli Usa. Bene anche i mercati asiatici
Il Consorzio Tutela del Gavi ha reso noti i dati di vendita della denominazione per l'anno solare 2025, che confermano l’importante presenza internazionale del Gavi Docg. Con oltre 12 milioni di bottiglie esportate— pari al 91% della produzione — la denominazione raggiunge tutti i mercati del mondo, dall'Europa al Nord America, dall'Asia al Medio Oriente.Il dato più interessante di questa release...
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EFA News - European Food Agency
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