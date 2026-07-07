Pallini si prepara al brindisi di Ferragosto

Dalla freschezza agrumata e contemporanea di Limonzero, il primo limoncello analcolico pensato per intercettare il crescente trend del mindful drinking (o “bere consapevole”) senza rinunciare al gusto, alle note affumicate e profondamente identitarie dei mezcal messicani, come Xamán Espadín e Nuestra Soledad Matatlán, che esprimono tutta l’autenticità dell’agave: distillati e preparati, come Tequila Ghost e Agavesito, aggiungono struttura, speziatura e dolcezza naturale alle ricette, aprendo la strada a combinazioni inedite e sorprendenti.

È la nuova idea di bere interpretata e proposta per questa calda estate, da Pallini, la storica distilleria romana. Un’idea più consapevole, più inclusiva e sempre più orientata alla qualità e alla sperimentazione, che racconta una mixology sempre più creativa e trasversale.

Accanto al mondo dell’agave, trovano anche spazio il profilo agrumato e iconico di Pallini Limoncello – il limoncello Super Premium n°1 al mondo – il rum bianco Conde de Cuba Silver, il Maraschino Pallini dal profilo delicato e versatile, l’amaro Amante 1530, che unisce agrumi italiani, zenzero e caprifoglio (pianta dal profilo aromatico floreale e dolce), e Dr. Yanni’s Magic Foamer, alternativa vegetale all’albume ideale per ottenere texture e schiume perfette nella miscelazione contemporanea.

I momenti di convivialità estiva – dai brindisi informali alle occasioni più attese come Ferragosto – diventano dunque l’occasione ideale per esplorare questi nuovi modi di bere e aromi al palato.

In allegato a questa EFA News alcune idee di cocktail firmate Pallini.