Umbria: bando da 9 mln euro per giovani agricoltori

La Regione Umbria investe sul futuro dell’agricoltura e sul ricambio generazionale nelle campagne. È stato approvato il nuovo Avviso pubblico relativo all’intervento Sre01 “Insediamento Giovani Agricoltori”, previsto dal Csr Umbria 2023-2027, con una dotazione finanziaria complessiva di 9 milioni di euro a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.Il bando, che sarà pubblicato sul Bur m...