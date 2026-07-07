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Umbria: bando da 9 mln euro per giovani agricoltori
Aumentata la dotazione rispetto al precedente avviso
La Regione Umbria investe sul futuro dell’agricoltura e sul ricambio generazionale nelle campagne. È stato approvato il nuovo Avviso pubblico relativo all’intervento Sre01 “Insediamento Giovani Agricoltori”, previsto dal Csr Umbria 2023-2027, con una dotazione finanziaria complessiva di 9 milioni di euro a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.Il bando, che sarà pubblicato sul Bur m...
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EFA News - European Food Agency
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