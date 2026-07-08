Cena dei Mille 2026: sold out in 6 minuti

Il rito si ripete, e la corsa al biglietto pure. La Cena dei Mille di Parma, organizzata da Fondazione Parma Unesco Creative City of Gastronomy insieme al Comune di Parma, ha registrato anche quest'anno un tutto esaurito da record: i biglietti della settima edizione, messi in vendita su Vivaticket questa mattina alle 10, sono andati esauriti in soli 6 minuti, siglando un nuovo record dopo che nel 2025 erano finite in un’ora scarsa. Un risultato che conferma la Cena dei Mille – prima manifestazione del suo genere in Italia per un modello ormai replicato in tutto il Paese – come uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi, con un pubblico che dal 2018 – anno della prima edizione - non ha mai smesso di crescere.

A colpire, scorrendo la lista degli acquirenti, è la dimensione internazionale dell'evento: sono stati più di 80 i biglietti acquistati dall’estero, passando da chi farà oltre 14mila chilometri per essere presente come un acquirente dall’Australia (Brighton, vicino ad Adelaide), oltre agli Usa (da Kirkland, stato di Washington) e presenze europee tra Regno Unito, Svizzera, Irlanda, Olanda e addirittura Polonia. Quanto all’Italia, accanto alle immancabili Lombardia (soprattutto Monza, Lecco e Como), Emilia-Romagna e Veneto, non mancheranno ospiti anche da Frosinone (la città più a sud rispetto a Parma) e Trento, ovvero il culmine nord.

Martedì 8 settembre i mille ospiti prenderanno posto alla tavolata di circa 400 metri che si snoderà tra Piazza Garibaldi e Strada della Repubblica, nel cuore del centro storico. Guest chef della settima edizione sarà il Due Stelle Michelin Gennaro Esposito, patron de La Torre del Saracino di Vico Equense, che firmerà il primo piatto portando in tavola l’iconica 'Minestra di pasta mista con pesci di scoglio'. Il menù di quattro portate sarà completato dall'antipasto di Parma Quality Restaurants, dal secondo di ChefToChef Emilia Romagna e dal dessert di Alma – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana. Esposito entra così in un albo d'oro che comprende, tra gli altri, Carlo Cracco, Norbert Niederkofler, Chicco Cerea, Enrico Crippa, Enrico Bartolini, Riccardo Monco, Davide Oldani, Iginio Massari e Giancarlo Perbellini, protagonista dell'ultima edizione.

Come da tradizione la serata si aprirà con l'area aperitivo dedicata alle sei filiere della Parma Food Valley – Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, pasta (Barilla), pomodoro (Mutti e Rodolfi Mansueto), latte (Parmalat) e alici (Delicius, Rizzoli Emanuelli e Zarotti): filiere che si presentano all'appuntamento forti di un fatturato al consumo da 12,5 miliardi di euro nel 2025 (+8,7% sul 2024 e +33% rispetto al pre-Covid), con una quota export superiore al 45%. E a loro si affiancheranno durante la serata altre eccellenze del territorio: i Consorzi di Tutela della Coppa di Parma, del Salame Felino, del Fungo di Borgotaro, del Culatello di Zibello, dei Salumi Tipici Piacentini e dell’Aceto Balsamico di Reggio Emilia oltre ai Vini dei Colli di Parma – che realizzerà una bottiglia dedicate ad accompagnare il dolce – e alla presenza immancabile di Coppini Arte Olearia. Inoltre sarà presente anche Destinazione Turistica Emilia. Le portate saranno accompagnate anche dalle bollicine del Consorzio del Franciacorta, nuova prestigiosa partnership dell'edizione 2026, oltre alla presenza di cantine come Venturini Baldini e Il Poggiarello, insieme alla confermata presenza di Acqua Panna e San Pellegrino per il beverage. Tornano anche i partner storici come Bormioli Luigi, con il piatto dedicato alla Cena, e Coccinelle, che firmerà i braccialetti della serata.

Anche quest'anno parte del ricavato sarà destinata ad attività di beneficenza: nella passata edizione ben 20mila euro sono stati devoluti a Emporio Market Solidale Parma – realtà che sostiene circa 1.900 nuclei familiari per oltre 6.000 persone – per anticipare l'acquisto di un mezzo elettrico destinato alla consegna dei prodotti a oltre 200 famiglie; cifra che sarà replicata anche quest’anno.

Inoltre cresce l’attesa per il menu completo della serata, che sarà svelato a fine mese aggiungendo anche I nomi delle portate di Parma Quality Restaurants, CheftoChef ed Alam. In caso di maltempo, la cena si svolgerà sotto i portici di via Mazzini.