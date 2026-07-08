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Piemonte: export vitivinicolo resiliente e in controtendenza
Nonostante le attuali difficoltà, il comparto regionale si conferma secondo in Italia
Il vino piemontese continua a dimostrare forza sui mercati internazionali, ma allo stesso tempo deve fare i conti con una difficoltà che interessa numerose aziende e alcune delle principali denominazioni: questa la situazione del settore illustrata alla Terza Commissione del Consiglio regionale dal presidente della Regione Alberto Cirio e dall’assessore all’Agricoltura Paolo Bongioanni.Il presidente Ciri...
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EFA News - European Food Agency
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