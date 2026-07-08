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Lombardia: 16,6 mln investimenti per agricoltura
Anche il settore lattiero-caseario tra i beneficiari del bando regionale
Regione Lombardia crede nella crescita della filiera agroalimentare e promuove investimenti per rafforzare la capacità di trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell’agricoltura mettendo oltre 16,6 milioni di euro per i progetti di sviluppo territoriale. Con l’approvazione degli esiti del bando dedicato agli interventi Srd13 e Srd22 del Complemento regionale per lo sviluppo rurale della Pac...
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EFA News - European Food Agency
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