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La Doria, Fitch conferma giudizio
Rating dell'emittente a lungo termine a 'B+' con outlook stabile
Fitch Ratings ha confermato il rating dell'emittente a lungo termine (IDR) di La Doria a 'B+' con outlook stabile. L'agenzia ha, inoltre, confermato il rating delle obbligazioni senior garantite (SSN) di La Doria a 'BB-' con un Recovery Rating di 'RR3' a seguito dell'annuncio di un'emissione di nuove obbligazioni da 50 milioni di euro.La società, come sottolineano gli analisti, intende utilizzare...
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EFA News - European Food Agency
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