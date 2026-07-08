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CLARA MOSCHINI

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La Doria, Fitch conferma giudizio

Rating dell'emittente a lungo termine a 'B+' con outlook stabile

Fitch Ratings ha confermato il rating dell'emittente a lungo termine (IDR) di La Doria a 'B+' con outlook stabile. L'agenzia ha, inoltre, confermato il rating delle obbligazioni senior garantite (SSN) di La Doria a 'BB-' con un Recovery Rating di 'RR3' a seguito dell'annuncio di un'emissione di nuove obbligazioni da 50 milioni di euro.La società, come sottolineano gli analisti, intende utilizzare...

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