La Doria acquisisce 100% di Solana

La Doria ha sottoscritto, con Eight Holding One S.à r.l. (veicolo di investimento detenuto da fondi gestiti da Xenon Private Equity) e con il socio di minoranza, un contratto di compravendita per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Solana Società Agricola S.p.A. e, indirettamente, delle controllate Suncan S.p.A. e Desco S.p.A.I termini economici dell'acquisizione non sono stati comunicati.Il Gru...