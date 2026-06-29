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La Doria acquisisce 100% di Solana
Rilevato gruppo specializzato nella trasformazione del pomodoro
La Doria ha sottoscritto, con Eight Holding One S.à r.l. (veicolo di investimento detenuto da fondi gestiti da Xenon Private Equity) e con il socio di minoranza, un contratto di compravendita per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Solana Società Agricola S.p.A. e, indirettamente, delle controllate Suncan S.p.A. e Desco S.p.A.I termini economici dell'acquisizione non sono stati comunicati.Il Gru...
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EFA News - European Food Agency
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