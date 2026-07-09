Rizzoli Emanuelli inaugura in Marocco

Rizzoli Emanuelli, marchio storico di Parma attivo nell,e conserve ittiche e che nel 2026 celebra il 120° anniversario, ha inaugurato un nuovo stabilimento in Marocco. Per garantire continuità negli approvvigionamenti, Rizzoli Emanuelli ha stretto un accordo con Eurofish Ecuador: attraverso la.intesal'azienda può diversificare le aree di pesca tra Ecuador, nei mesi invernali, e Marocco, nei mesi esti...