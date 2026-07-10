Mixologu. La nuova limited edition di House of Suntory

Dopo il successo di Sakura Bloom, l’edizione limitata dedicata alla Primavera e al tradizionale Festival Hanami, dedicato all’osservazione della fioritura dei ciliegi, Roku, il gin premium firmato dalla centenaria casa artigiana giapponese The House of Suntory, svela il secondo capitolo della Roku Seasonal Festival Collection, l’esclusiva collezione di gin premium in limited edition.

La Roku Seasonal Festival Collection nasce per celebrare lo “Shun”, il principio giapponese secondo cui ogni ingrediente deve essere raccolto nel momento del suo massimo splendore e della sua più alta espressione aromatica. Un concetto che da sempre guida Roku nella raccolta delle sue sei botaniche uniche (fiore e foglia di Sakura, scorza di Yuzu, tè Sencha, tè Gyokuro e pepe Sanshō) selezionate nelle migliori aree di coltivazione del Giappone e lavorate con una maestria artigianale che incarna pienamente la filosofia giapponese del “Monozukuri”, un’artigianalità di così alto livello da diventare arte e poter essere offerta in dono come segno di Omotenashi (ospitalità).

Con Roku Gin Noryo Tea Edition, The House of Suntory esalta due botaniche di Roku: il tè Sencha e il pregiato tè Gyokuro, raccolti nel loro “Shun” estivo per esprimere al massimo freschezza, complessità e profondità aromatica.

L’edizione si ispira al “Noryo”, l’antica tradizione giapponese che invita a ritrovare refrigerio e vitalità durante i mesi più caldi attraverso momenti di gioia condivisa con i propri cari a contatto con la natura: condividere un pasto sulla riva del fiume, ascoltare il suono dell’acqua che scorre, lasciarsi accarezzare dalla brezza leggera e sorseggiare tè verde freddo. Una pratica profondamente radicata nella cultura giapponese, che celebra la bellezza fugace dell’estate, la convivialità e la connessione autentica con l’ambiente circostante.

Roku Gin Noryo Tea Edition cattura proprio questa atmosfera, trasformandola in un’esperienza sensoriale raffinata che amplifica la brillante freschezza vegetale del Sencha e la ricca complessità umami del Gyokuro all’interno dell’inconfondibile equilibrio botanico di Roku Gin.

Al naso emergono delicati sentori erbacei di tè Sencha che si intrecciano a leggere note agrumate, al palato gli aromi profondi e avvolgenti del Gyokuro si sviluppano con eleganza, accompagnati da note dolci e umami perfettamente bilanciate dalla componente floreale e fresca del Sencha. Il finale, armonioso, lascia affiorare la freschezza dello Yuzu, le vivaci spezie Sanshō e sofisticate note di tè verde.

Pensato per accompagnare i momenti conviviali dell’estate, Roku Gin Noryo Tea Edition trova la sua espressione ideale nel Roku Noryo Gin Fizz, raffinata reinterpretazione del classico Gin Fizz che richiama la freschezza delle brezze lungo il fiume e i rituali estivi giapponesi.

La bottiglia di Roku Gin è stata progettata per riflettere l'estetica del Giappone, con le sei botaniche naturali impresse sulla bottiglia esagonale che simboleggiano Roku, che significa appunto "sei" in giapponese. Inoltre, è impreziosita da dettagli verdi e da un’etichetta in carta washi decorata con delicate illustrazioni di foglie di tè, evocando i paesaggi rigogliosi e la sensazione di freschezza tipica dell’estate giapponese.

"Dopo l’ottima accoglienza riservata da consumatori e bartender a Roku Gin Sakura Bloom - commenta Davide Gibertini, amministratore delegato di Stock Spirits, distributore ufficiale di Suntory Global spirits in Italia - siamo entusiasti di portare in Italia anche Roku Gin Noryo Tea Edition, una release che esprime perfettamente la capacità di House of Suntory di trasformare la cultura e le tradizioni giapponesi in esperienze contemporanee e distintive. Questa nuova limited edition interpreta l’estate con eleganza e originalità, valorizzando ingredienti iconici della cultura giapponese come il Sencha e il Gyokuro e confermando il crescente interesse del pubblico italiano verso spirits premium capaci di raccontare autenticità, artigianalità e ritualità".

Roku Gin Noryo Tea Edition è disponibile in quantità limitate nel formato da 700 ml nel canale fuoricasa, nella grande distribuzione e sulle piattaforme di e-commerce. In Italia è distribuito da Stock Spirits, la storica azienda italiana fondata a Trieste nel 1884.