Crisi carburante: UE approva aiuti per imprese orticole irlandesi

La Commissione europea ha approvato un regime irlandese di aiuti di Stato da 2 milioni di euro a favore delle imprese orticole che devono far fronte all'aumento dei prezzi del carburante a causa della crisi in Medio Oriente. Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in caso di crisi in Medio Oriente (Metsaf), adottato dalla Commissione il 29 aprile 2026.

Il regime, che durerà fino al 31 dicembre 2026, mira a mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi del carburante sulle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, in particolare i coltivatori di colture ortofrutticole che utilizzano strutture orticole riscaldate. L'aiuto assumerà la forma di sovvenzioni dirette e coprirà i costi aggiuntivi del carburante derivanti dalla crisi in Medio Oriente sostenuti tra il 1o marzo e il 31 dicembre 2026.

La Commissione ha valutato il regime in base alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, in particolare all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'UE, che consente agli Stati membri di sostenere lo sviluppo di talune attività economiche a determinate condizioni, nonché alle sezioni 1 e 2.1 del Metsaf. La Commissione ha constatato che il regime è in linea con le condizioni stabilite nel Metsaf. In particolare, gli aiuti saranno concessi sulla base di un regime con una chiara dotazione di bilancio stimata e saranno concessi per sostenere temporaneamente lo sviluppo di imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli.