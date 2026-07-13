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CLARA MOSCHINI

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Grandi manovre a largo della Norvegia: obiettivo salmone

Il gigante SalMar rileverà il 70% dell'azienda di allevamenti Måsøval: l'operazione vale oltre 305 milioni di euro

SalMar, azienda ittica norvegese e uno dei maggiori produttori  mondiali di salmone d'allevamento, ha stipulato un accordo con Heimstø per l'acquisizione di una quota di maggioranza di Måsøval, azienda norvegese di acquacoltura che gestisce allevamenti di salmone lungo tutta la costa norvegese e possiede anche un proprio impianto di macellazione: dal 2021 l'azienda è quotata all'Oslo Euronext grow...

Fc - 61669

EFA News - European Food Agency
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