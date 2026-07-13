Grandi manovre a largo della Norvegia: obiettivo salmone

SalMar, azienda ittica norvegese e uno dei maggiori produttori mondiali di salmone d'allevamento, ha stipulato un accordo con Heimstø per l'acquisizione di una quota di maggioranza di Måsøval, azienda norvegese di acquacoltura che gestisce allevamenti di salmone lungo tutta la costa norvegese e possiede anche un proprio impianto di macellazione: dal 2021 l'azienda è quotata all'Oslo Euronext grow...