Masaf e Città del tartufo firmano protocollo d'intesa

Il Masaf e L'Associazione nazionale Città del tartufo (Anct) hanno firmato a Roma un protocollo d'intesa per incentivare il consumo e valorizzare la qualità dell'alimento come elemento di promozione del turismo enogastronomico nazionale. L'accordo è stato firmato da Teresa Nicolazzi, direttore generale del Masaf e dal presidente di Anct Michele Boscagli.

Con il protocollo, Anct - si legge nel comunicato - si impegna a promuovere una maggiore conoscenza del tartufo ammesso al consumo e al commercio e i relativi processi di cerca e cavatura; a promuovere e valorizzare le aree vocate alla produzione spontanea del tartufo e a definire itinerari e altre iniziative, come mostre-mercato e fiere.

Il Masaf da parte sua si impegna a favorire la valorizzazione del tartufo e dei suoi luoghi di origine, anche mediante azioni volte a migliorarne la conoscenza e ad arginare il fenomeno dello spopolamento delle zone rurali.