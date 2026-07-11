Fondo Linfa investe in Vinhood

Il marketing digitale e la raccolta dei dati personali oggi si basano soprattutto su dati anagrafici e comportamentali, ma domani lo saranno anche attraverso il loro profilo di gusto. E' la prospettiva - inquietante? - su cui lavora Vinhood, piattaforma, spiegano dall'azienda, che "si fonda su tre asset proprietari: una base di conoscenza del gusto con oltre 3 milioni di profili; una metodologia che integra scienza sensoriale e intelligenza artificiale, un sistema di attivazione che accompagna le persone nei momenti di scoperta, scelta e consumo, trasformando ogni momento di scelta in un’opportunità di creare valore per le persone e conoscenza per le aziende".

Intanto, in attesa di approfondimenti etici sull'ennesima struttura di controllo della nostra privacy e delle nostre libere scelte, la finanza fiuta il business e si porta avanti.

E' di oggi la notizia che Linfa, fondo focalizzato sull’AgrifoodTech gestito da Riello Investimenti SGR, ha sottoscritto in qualità di lead investor un round di investimento in Vinhood, azienda italiana che ha costruito una piattaforma proprietaria di profilazione delle persone attraverso il gusto.

I termini economici dell'operazione non sono stati resi noti.

Vinhood dichiara di essere presente in 45 paesi e spiega si essera partita da un’intuizione: come oggi le persone vengono comprese attraverso dati anagrafici e comportamentali, domani lo saranno anche attraverso il loro profilo di gusto. 2L’azienda aiuta le persone a scegliere prodotti più coerenti con i propri gusti, le proprie esigenze e i propri stili di vita e consente a brand e retailer di sviluppare prodotti, personalizzare esperienze e orientare l’innovazione sulla base di preferenze reali"

Secondo Marco Fregonese, ceo, "Vinhood crea un collegamento continuo tra persone, prodotti e aziende. Conoscere meglio il gusto significa anche rendere l’innovazione più efficace, mirata e responsabile: aiuta le aziende a sviluppare prodotti più coerenti con le esigenze reali delle persone, anche legate alla salute e a specifiche esigenze alimentari, e a minimizzare il rischio di errori di prodotto e dispersione di risorse"

Mauro Odorico, Partner del fondo Linfa, ha aggiunto "l’innovazione nel settore agroalimentare non passa soltanto da nuovi ingredienti o nuovi processi produttivi, ma anche dalla capacità di comprendere in modo sempre più preciso i consumatori. Vinhood ha sviluppato una piattaforma che unisce intelligenza artificiale, scienza sensoriale e dati proprietari, creando uno strumento innovativo per supportare aziende e retailer nell’innovazione e nelle decisioni strategiche. Con questo investimento confermiamo il nostro impegno a sostegno di realtà tecnologiche capaci di generare valore concreto per l’intera filiera agrifood".