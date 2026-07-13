Alessia Antinori nominata presidente di Primum familae vini

Primum Familiae Vini-PFV, l’associazione che riunisce dodici tra le più storiche aziende vitivinicole familiari al mondo, ha nominato Alessia Antinori presidente per l’anno compreso tra luglio 2026 e giugno 2027. Alessia Antinori rappresenta la ventiseiesima generazione di una famiglia fiorentina che produce vino senza interruzione dal 1385. Insieme alle sorelle Albiera e Allegra, guida Marchesi Antinori, una delle più antiche imprese familiari al mondo. Succede al Principe Robert de Luxembourg, presidente di Domaine Clarence Dillon che, per il passaggio ufficiale della presidenza, ha accolto le dodici famiglie a Château Haut-Brion grandioso castello del I secolo a Pessac, vicino alla città di Bordeaux, la cui vigna diede origine al primo Bordeaux riconosciuto al mondo.

Con la nomina di Alessia Antinori, quindi l'Italia assume un ruolo fondamentale alla guida di quello che é considerato il club piû esclusivo del vino mondiale": non a caso, la nomina é già stata definita da piú parti "strategica" in un momento complicato per il mondo enologico, alle prese con calo dei consumi ed export in frenata. Con Antinori alla guida del sodalizio, secondo gli esperti, l'Italia riafferma a buon diritto il suo storico prestigio puntato dell'eccellenza dei prodotti.

Il contesto non avrebbe potuto essere più appropriato. All’inizio del 2027, Château Haut-Brion inaugurerà le sue nuove cantine firmate da Annabelle Selldorf - architetta del rinnovamento della Frick Collection e della Sainsbury Wing della National Gallery, recentemente scelta anche per guidare la trasformazione del Louvre - espressione viva del dialogo tra architettura, luogo e vino che caratterizzerà l’anno a venire.

Ogni presidenza di PFV è guidata da un tema che orienta il dialogo tra le famiglie nel corso dell’anno. Alessia Antinori ha scelto "Arte, Architettura e Vino", tre discipline accomunate dalla capacità di preservare la memoria, interpretare un luogo e unire le generazioni. Per le famiglie di PFV, questo tema non è teorico, ma profondamente vissuto. Una tenuta vitivinicola non è mai soltanto una struttura agricola: è un luogo di cultura, plasmato da secoli di architettura, collezionismo e mecenatismo.

Nelle dodici realtà familiari, questa visione assume forme diverse: castelli e cantine storiche preservati attraverso le generazioni, commissioni contemporanee in discreto dialogo con il paesaggio, collezioni che collegano il vino al più ampio universo delle idee.

La cantina della famiglia Antinori, Antinori nel Chianti Classico, inaugurata nel 2012 e inserita quasi invisibilmente nella collina toscana, è diventata tra le opere di architettura del vino più riconosciute a livello internazionale: un edificio che esprime, nella pietra e nella luce, gli stessi principi che guidano la creazione dei grandi vini.

Commentando il tema scelto, Alessia Antinori ha dichiarato: "un grande vino non è mai semplicemente un prodotto agricolo; è un oggetto culturale - l’espressione di un territorio, delle sue persone e della sua storia. Per le nostre famiglie, commissionare un edificio o un’opera d’arte non è una semplice transazione: è un modo per radicare i nostri valori nel paesaggio per il prossimo secolo. Arte e vino ci ricordano entrambi che, in un mondo in continua accelerazione, la sensibilità umana, la pazienza e la visione individuale restano insostituibili".

La presidenza 2026–2027 riafferma la convinzione fondatrice dell’associazione: tutelare vini d’eccezione significa anche preservare la cultura, il sapere e i luoghi che li hanno plasmati attraverso le generazioni.

Primum familiae vini



Fondata nel 1991, Primum Familiae Vini riunisce, su invito, dodici tra le famiglie produttrici di vino più storiche e rinomate al mondo, unite da una visione condivisa fondata sulla proprietà familiare, sulla trasmissione intergenerazionale e sulla gestione responsabile delle proprie tenute. Da oltre trent’anni, PFV offre un forum privato in cui aziende vitivinicole familiari indipendenti si confrontano, condividono esperienze e riflettono insieme sul futuro dei grandi vini.

Le dodici famiglie di Primum Familiae Vini sono (in ordine alfabetico)