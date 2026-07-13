Il WiMu di Barolo si rifà il trucco

Sedici anni dopo la sua apertura, il WiMu - Museo del Vino a Barolo guarda al futuro. Il Museo che ha contribuito a cambiare il modo di raccontare il vino e il paesaggio delle Langhe avvia, infatti, un articolato progetto di restyling destinato ad accompagnarne l'evoluzione nei prossimi anni, mantenendo intatta l'identità che lo ha reso una delle esperienze museali più riconoscibili a livello internazionale.Presentato a...