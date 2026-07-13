Il governo inglese detta nuove regole per il cibo plant based

La Fsa, la Food and Standards Agency, l'agenzia governativa inglese che si occupa della salute e della sicurezza alimentare, ha pubblicato nuove linee guida per le aziende del settore degli alimenti coltivati in laboratorio. Insieme alla Food Standards Scotland (FSS), l'agenzia governativa che opera in Scozia, la Fsa ha pubblicato 4 nuove linee guida per aiutare le aziende che sviluppano e producono...