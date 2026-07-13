Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Vini Maremma: riduzione rese non è la soluzione
Mazzei (pres. Consorzio): "Estirpazioni siano mirate, urgono investimenti e innovazione"
In un momento in cui numerose denominazioni italiane stanno valutando o adottando riduzioni delle rese produttive come strumento di gestione dell'offerta, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana esprime una posizione diversa, fondata sulle peculiarità del territorio e sui dati reali di produzione. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ritiene che, nella...
lml - 61692
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency