Deforestazione: Commissione UE aggiorna misure

Per contro, saranno aggiunti caffè solubile, olio palma e lingue bovine congelate.

La Commissione europea ha adottato misure sulla definizione del prodotto del regolamento dell'UE sulla deforestazione (Eudr) e sul funzionamento del suo sistema d'informazione. Insieme alle modifiche concordate lo scorso dicembre, al documento di orientamento aggiornato, disponibile nei prossimi giorni in tutte le lingue dell'UE, e alle domande più frequenti, queste misure forniranno maggiore certezza del diritto e prevedibilità per le imprese e gli Stati membri, garantendo nel contempo che il regolamento possa essere applicato efficacemente a partire dal dicembre 2026.

L'atto delegato aggiorna e semplifica l'elenco dei prodotti contemplati dal regolamento. A seguito della consultazione delle parti interessate, del riscontro del pubblico e della valutazione con la metodologia tratta dal documento di lavoro dei servizi della Commissione, le pelli di bovini, il cuoio, i pneumatici ricostruiti, i semi di soia destinati alla semina, gli articoli di gomma vulcanizzata, i nastri trasportatori e di trasmissione e i sedili di aeromobili e veicoli a motore sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento. Allo stesso tempo, il caffè solubile, alcuni derivati dell'olio di palma e le lingue bovine congelate vengono aggiunti all'elenco dei prodotti. Affinché le imprese dispongano di tempo sufficiente per prepararsi, i nuovi prodotti aggiunti all'ambito di applicazione saranno soggetti al regolamento a decorrere dal 30 dicembre 2027. L'atto delegato sarà ora trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio per controllo prima dell'entrata in vigore.

L'atto di esecuzione stabilisce il funzionamento del sistema d'informazione, aggiornandolo per rispecchiare le modifiche introdotte dal regolamento riveduto e migliorare la facilità d'uso del sistema. Il sistema aggiornato introduce semplificazioni operative, tra cui dichiarazioni semplificate per micro e piccoli operatori primari e specifiche tecniche aggiornate per le interfacce automatizzate di programmazione delle applicazioni. Il sistema informatico è nuovamente accessibile dal giugno 2026. Le aziende possono già iniziare a familiarizzare con nuove funzionalità e inserire i propri dati con largo anticipo rispetto all'entrata in applicazione. Altre funzionalità saranno introdotte entro la fine dell'estate. La Commissione continuerà inoltre a migliorare il sistema e rimarrà in stretto contatto con le imprese.

"Con questo pacchetto forniamo la chiarezza e la prevedibilità di cui le imprese, gli Stati membri e i nostri partner internazionali hanno bisogno per prepararsi all'applicazione del regolamento dell'UE sulla deforestazione alla fine del 2026", ha dichiarato Jessika Roswall, commissario per l'Ambiente, la resilienza idrica e l'economia circolare competitiva. "A seguito dell'accordo raggiunto dai colegislatori, abbiamo completato il riesame della semplificazione e messo in atto le misure necessarie per garantire un'attuazione agevole ed efficace".