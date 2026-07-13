La Sicilia va a New York con le eccellenze produttive

È iniziato il percorso organizzativo della missione istituzionale a New York di Regione Sicilia. Prevista nella terza decade di settembre ha l'obiettivo di promuovere le eccellenze produttive della Sicilia. Stamattina, nella sede dell’assessorato regionale delle Attività produttive, a Palermo, si è riunito il tavolo operativo convocato dall’assessore Edy Tamajo con la partecipazione dei rappresentanti dei di...