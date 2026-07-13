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La Sicilia va a New York con le eccellenze produttive
Organizza con Maeci la missione, strategia per sostenere l’export
È iniziato il percorso organizzativo della missione istituzionale a New York di Regione Sicilia. Prevista nella terza decade di settembre ha l'obiettivo di promuovere le eccellenze produttive della Sicilia. Stamattina, nella sede dell’assessorato regionale delle Attività produttive, a Palermo, si è riunito il tavolo operativo convocato dall’assessore Edy Tamajo con la partecipazione dei rappresentanti dei di...
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EFA News - European Food Agency
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