Kaleon, piano di incentivazione

Kaleon, società legata alla famiglia Borromeo, specializzata nella gestione e valorizzazione di importanti patrimoni artistici, naturali e museali con finalità turistiche, comunica che l'assemblea riunita in sede ordinaria ha deliberato l'adozione del piano di incentivazione basato su azioni ordinarie della società denominato “Piano di Stock Grant 2026-2028”, riservato ad amministratori esecutivi, dipend...