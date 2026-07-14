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CLARA MOSCHINI

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Kaleon, piano di incentivazione

Con azioni della società hospitality, per amministratori e dipendenti

Kaleon, società legata alla famiglia Borromeo, specializzata nella gestione e valorizzazione di importanti patrimoni artistici, naturali e museali con finalità turistiche, comunica che l'assemblea riunita in sede ordinaria ha deliberato l'adozione del piano di incentivazione basato su azioni ordinarie della società denominato “Piano di Stock Grant 2026-2028”, riservato ad amministratori esecutivi, dipend...

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