Bpm finanzia Caseificio Palazzo per piano crescita

Caseificio Palazzo, storica realtà pugliese conosciuta in Italia e nel mondo con il marchio Murgella, ha perfezionato un’operazione finanziaria del valore complessivo di 22 milioni di euro con il supporto di Banco Bpm, nell’ambito del percorso di sviluppo delineato nel nuovo Piano Industriale 2026-2033.

L’operazione rappresenta il naturale completamento del percorso avviato nel 2024 da Claudia Palazzo, amministratore unico della società, che ne aveva acquisito il controllo totalitario attraverso una complessa operazione di finanza straordinaria. A distanza di due anni, il raggiungimento anticipato degli obiettivi previsti dal Piano Industriale 2023-2027 e la conclusione del processo di fusione per incorporazione della società veicolo costituita per la fase di acquisizione hanno consentito di avviare una nuova fase strategica finalizzata alla razionalizzazione e all’ottimizzazione della struttura finanziaria del Gruppo.

L’intervento di Banco Bpm dovrebbe permettere di rafforzare ulteriormente la solidità patrimoniale e finanziaria della società, creando le condizioni per sostenere nuovi investimenti produttivi, commerciali e di internazionalizzazione previsti dal piano di sviluppo per i prossimi anni.

“Questa operazione segna un passaggio importante nel percorso di crescita avviato nel 2024", ha dichiarato Claudia Palazzo, amministratore unico di Caseificio Palazzo S.p.A. "Il raggiungimento anticipato degli obiettivi del precedente Piano Industriale ci permette oggi di affrontare il nuovo Piano con una struttura finanziaria più solida, a sostegno degli investimenti in capacità produttiva, innovazione e sviluppo internazionale. Ringrazio Banco Bpm per la fiducia: avere al fianco un partner che crede nel valore delle imprese del territorio è essenziale per crescere in modo sostenibile e duraturo”.

Da parte sua, Giuseppe Boscaino, responsabile del Mercato Corporate Centro-Sud di Banco Bpm, ha commentato: “Questa operazione conferma l’impegno di Banco Bpm nell’accompagnare le aziende del territorio nei momenti più significativi del loro percorso di crescita, favorendo la continuità e il rafforzamento della compagine societaria e sostenendo gli investimenti necessari a consolidarne sviluppo, innovazione e competitività”.

Fondata come laboratorio artigianale a conduzione familiare, Caseificio Palazzo è oggi una delle principali aziende italiane specializzate nella produzione di formaggi a pasta filata, tra cui burrate, mozzarelle, stracciatella e caciocavallo. L’azienda esporta i propri prodotti in oltre 30 Paesi, impiega più di 350 dipendenti e serve i principali canali della Grande Distribuzione Organizzata e dell’Ho.Re.Ca. Negli ultimi tre anni la società ha realizzato un importante programma di investimenti che ha portato all’apertura di un nuovo stabilimento produttivo, registrando una crescita media annua del fatturato del 12% e superando la soglia dei 100 milioni di euro di ricavi, con un Ebitda margin superiore al 14%.