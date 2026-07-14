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Brown Forman, lascia dopo 30 anni il ceo Lawson Whiting
La società del Jack Daniel's a caccia di un nuovo ad
Brown-Forman Corporation, uno dei colossi mondiali degli spirit con sede a Louisville nel Kentucky, ha annunciato che Lawson Whiting dopo 30 anni in azienda ha deciso di lasciare l'incarico di presidente e amministratore delegato, con effetto a partire dalla nomina del suo successore. Come sottolinea il comunicato ufficiale, "il consiglio di amministrazione di Brown-Forman ha avviato una procedura...
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EFA News - European Food Agency
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