Brown Forman, lascia dopo 30 anni il ceo Lawson Whiting

Brown-Forman Corporation, uno dei colossi mondiali degli spirit con sede a Louisville nel Kentucky, ha annunciato che Lawson Whiting dopo 30 anni in azienda ha deciso di lasciare l'incarico di presidente e amministratore delegato, con effetto a partire dalla nomina del suo successore. Come sottolinea il comunicato ufficiale, "il consiglio di amministrazione di Brown-Forman ha avviato una procedura...