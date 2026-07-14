Dop e Igp: Italia ratifica Atto di Ginevra

L'Italia ha ratificato l'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle Denominazioni di Origine e le Indicazioni Geografiche. La formalizzazione è arrivata oggi, 14 luglio 2026, a Ginevra, nel corso delle Assemblee 2026 della World Intellectual Property Organization (Wipo), con un evento che ha visto protagonista il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf), insieme a Origin Italia, a rappresentare un Paese che si conferma leader mondiale con 892 Indicazioni Geografiche registrate per un valore alla produzione di 20,2 miliardi di euro (Dati Rapporto Ismea-Qualivita 2025).

Alla cerimonia hanno preso parte Daren Tang, direttore generale della Wipo, Patrizio La Pietra, sottosegretario di Stato al ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Luigi Maria Vignali, ambasciatore e capo Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite e le altre Organizzazioni Internazionali in Ginevra, e Cesare Baldrighi, presidente di Origin Italia.

Il passaggio di oggi dà seguito alla legge 14 gennaio 2026, n. 13, approvata dal Parlamento e promulgata dal Presidente della Repubblica, recante la ratifica e l'esecuzione dell'Atto di Ginevra sulle Denominazioni di Origine e le Indicazioni Geografiche, adottato a Ginevra il 20 maggio 2015, che estende la protezione internazionale dalle sole denominazioni di origine a tutte le indicazioni geografiche attraverso un'unica registrazione valida in tutte le parti contraenti. Un percorso che punta a rafforzare il sistema internazionale di tutela delle produzioni di qualità e della proprietà intellettuale, e a valorizzare il contributo delle produzioni certificate allo sviluppo economico e culturale dei territori.

“La ratifica dell'Atto di Ginevra da parte dell'Italia è un traguardo importante per il Sistema di tutela internazionale e un segnale di fiducia nel multilateralismo. Grazie al confronto costante con il ministro Francesco Lollobrigida e con il Parlamento, Origin Italia ha contribuito a sensibilizzare le Istituzioni su questo obiettivo, che oggi rafforza la certezza giuridica per la tutela delle Indicazioni Geografiche e garantisce continuità di protezione alle denominazioni già registrate. Ringrazio anche la Wipo: continueremo a lavorare per ampliare la portata dell'Atto di Ginevra e sostenere lo sviluppo sostenibile delle Indicazioni Geografiche nel mondo”, ha dichiarato Cesare Baldrighi, presidente di Origin Italia.

A conclusione dell'evento, alcune delle grandi produzioni Dop e Igp italiane sono state protagoniste di una degustazione guidata, per raccontare, attraverso storia, tradizione e qualità, ciò che rende uniche nel mondo: Parmigiano Reggiano Dop, Grana Padano Dop, Fontina Dop, Burrata di Andria Igp, Prosciutto di Parma Dop, Prosciutto di San Daniele Dop, Pane di Altamura Dop, Pomodoro di Pachino Igp, Arancia Rossa di Sicilia Igp, Prosecco Dop e Vino Nobile di Montepulciano Dop.



