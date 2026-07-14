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CLARA MOSCHINI

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Fruitimprese: buone premesse per la campagna della frutta estiva

Previsioni per le pesche nettarine riportano crescita nell’ordine del 5-10%

Si è svolta la ormai tradizionale iniziativa per la promozione del consumo della frutta estiva, organizzata da Fruitimprese in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste. In una nuova sala del dicastero a loro dedicata, i dipendenti e collaboratori hanno preso parte alla festa della frutta estiva italiana, degustando preparazioni a base di pesche, net...

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