UE: norme semplificate per promozione agroalimentare

La Commissione Europea ha adottato norme semplificate per la politica di promozione agroalimentare dell'UE, riducendo gli oneri amministrativi e finanziari per i beneficiari e gli Stati membri. Le modifiche renderanno i programmi più facili da attuare e andranno a vantaggio delle organizzazioni che richiedono finanziamenti UE. Basandosi su dieci anni di esperienza nella gestione di questi programmi, le norme semplificano anche le procedure amministrative.

Gli Stati membri e i beneficiari avranno più tempo per concludere i contratti e completare le procedure necessarie. Le norme semplificate aiuteranno in particolare i beneficiari più piccoli nell'attuazione dei loro programmi, consentendo un prefinanziamento maggiore, con un tasso massimo aumentato al 30%. Infine, la Commissione ha ridotto gli obblighi di rendicontazione sull'impatto dei programmi semplificati. I beneficiari saranno ora tenuti a notificare alla Commissione con un'unica notifica finale.

La politica di promozione dell'UE cofinanzia i programmi che promuovono i prodotti agroalimentari dell'UE e premia gli agricoltori e le imprese agroalimentari per il loro impegno nel rispettare i più elevati standard di qualità, sicurezza e ambientali in un mercato globale competitivo.

Dal 2016, oltre 650 campagne sono state cofinanziate dalla Commissione europea con il marchio comune "Buon appetito, viene dall'Europa", rafforzando la reputazione dei prodotti agroalimentari dell'UE all'interno dell'Unione e nel mondo. La politica di promozione ha inoltre sostenuto l'attuazione degli accordi di libero scambio e ha contribuito all'evoluzione positiva della bilancia commerciale agroalimentare dell'UE nell'ultimo decennio.