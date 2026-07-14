Abruzzo. Pesca e sviluppo rurale: firmato primo protocollo tra Gal

È stato firmato a Pescara, nell’ambito della Mostra Mediterranea, il primo protocollo d’intesa in Italia che mette in rete un Gruppo di Azione Locale (Gal) della pesca e i Gal dello sviluppo rurale. L’accordo è stato sottoscritto dai presidenti Riccardo Padovano (Gal Pesca Abruzzo), Pasquale Cantoro (Gal Terreverdi Teramane) e Roberto Di Vincenzo (Gal Costa dei Trabocchi). L’intesa, che nasce da un’idea della Regione Abruzzo, sancisce una collaborazione tra i tre Gal, con l’obiettivo di promuovere un modello condiviso di valorizzazione dei territori costieri e rurali.

Il protocollo punta a rafforzare la collaborazione tra i tre Gal attraverso attività di coprogettazione, programmazione congiunta, promozione coordinata e sviluppo di filiere integrate, valorizzando il sistema territoriale “costa-colline-entroterra”, nel quale agricoltura, pesca, acquacoltura, turismo, produzioni tipiche e patrimonio culturale rappresentano un’unica grande risorsa per lo sviluppo sostenibile della regione. È prevista, inoltre, l’istituzione di un Tavolo permanente di lavoro e di coordinamento, a regia regionale, per dare continuità alle iniziative comuni.

Il Servizio con i due Uffici di competenza in materia di Clld ha elaborato il modello di collaborazione tra i Gal, curato la costruzione tecnica e istituzionale e coordinato l’attuazione, sino alla sottoscrizione dell’intesa. Nella serata della firma, su delega del vicepresidente della Giunta regionale e assessore all’Agricoltura Emanuele Imprudente, il Dirigente del Servizio Francesco Di Filippo ha illustrato il progetto ai presenti e ha presenziato alla sottoscrizione del protocollo.

"Con questo protocollo la Regione Abruzzo si conferma la prima in Italia a mettere in rete un Gal della pesca e i Gal dello sviluppo rurale, favorendo l’integrazione tra la programmazione Pac-Csr per l’agricoltura e quella Feampa per la pesca e l’acquacoltura", ha dichiarato il vicepresidente della Giunta regionale e assessore all’agricoltura Emanuele Imprudente, "un modello innovativo che mette a sistema le energie dei territori costieri e dell’entroterra, dalla filiera agroalimentare al turismo, dalla valorizzazione dei prodotti tipici locali alla promozione del chilometro zero e del miglio zero. È un risultato", ha concluso Imprudente, "che valorizza l’intera regione e apre nuove prospettive di sviluppo per le nostre comunità costiere e rurali, capace di generare nuove opportunità di crescita economica, valorizzare le produzioni locali e promuovere le identità dei territori abruzzesi".