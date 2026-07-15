Bio Ue/2. Nessun compromesso sul biologico

Atti governativi Biologico Ue, cambia (quasi) tutto

Nuovo regolamento che prevede norme su etichettatura e import-export da paesi terzi

La commissione Agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento UE (Agri) ha adottato, con 37 voti favorevoli, 4 contrari e 8 astensioni, la propria posizione sulla proposta di aggiornamento delle norme UE... more