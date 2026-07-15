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CLARA MOSCHINI

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Bio Ue/2. Nessun compromesso sul biologico

Federbio e Copa Cogeca approvano la revisione del Regolamento UE (ma restano criticità)

Il voto della Commissione Agricoltura e Sviluppo rurale (AGRI) del Parlamento europeo sulla revisione mirata del Regolamento (UE) 2018/848 (leggi notizia EFA News) segna un importante passo avanti verso la conclusione di un iter legislativo atteso dal settore biologico europeo.FederBio esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice Camilla Laureti, ma ribadisce la necessità che la revisione...

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EFA News - European Food Agency
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