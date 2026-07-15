All'Antico Vinaio: prima apertura in Australia

Dalla storica bottega di via dei Neri, a Firenze, fino alla baia di Sydney. All’Antico Vinaio ha aperto il suo primo punto vendita in Australia, situato in Pitt Street a pochi passi da Circular Quay e con vista sull'Harbour Bridge. Un traguardo che segna l’ingresso del brand in un nuovo continente e che nasce grazie alla partnership esclusiva con lo chef e giudice di MasterChef Australia Andy Allen e con Fladgate Hospitality Group Pty Ltd, che guideranno insieme ad All’Antico Vinaio questo nuovo capitolo di sviluppo nel mercato australiano.

Allen aveva provato per la prima volta la schiacciata durante un viaggio a Firenze alcuni anni fa: "Le schiacciate sono un prodotto semplice e immediato, ma sono la qualità degli ingredienti e l’attenzione ai dettagli ad aver reso All’Antico Vinaio un successo. La qualità è davvero fuori scala". Nel nuovo store di Sydney, molti degli ingredienti vengono importati direttamente dall’Italia, tra cui la farina, il Prosciutto di Parma stagionato 16 mesi, la mozzarella di bufala, il Parmigiano e il Pecorino.

Quella che nel 1991 era una piccola attività di famiglia sotto Palazzo Vecchio è oggi diventata uno dei marchi italiani della ristorazione più riconoscibili al mondo. Oltre 60 punti vendita, una crescita costante, migliaia di persone servite ogni giorno e una community internazionale costruita all'insegna della qualità e del Made in Italy

Negli ultimi anni All’Antico Vinaio ha aperto in Europa, negli Stati Uniti, in Medio Oriente e oggi approda anche in Oceania. Un’espansione costruita passo dopo passo, senza scorciatoie, trasformando una semplice schiacciata preparata al momento in uno dei simboli internazionali dello street food italiano.

Tommaso Mazzanti, fondatore e amministratore delegato di All’Antico Vinaio, commenta: "Mi auguro che Sydney possa accogliere All’Antico Vinaio con lo stesso entusiasmo che abbiamo trovato in tante città e Paesi in questi anni. Per me la cosa più importante è continuare a trasmettere i valori che da sempre ci contraddistinguono: passione, qualità, amore per il Made in Italy e rispetto per la tradizione di All’Antico Vinaio. L’Australia è un mercato straordinario, dove le grandi catene italiane sono ancora relativamente poche, e noi vogliamo provare, con l’umiltà che ci ha sempre contraddistinto, a portare anche lì un pezzo autentico d’Italia, sperando di replicare il successo che abbiamo costruito in altre parti del mondo".