Borsa, l'Egm "funziona bene"

IRTOP Consulting, boutique finanziaria specializzata sui Capital Markets e nell’Advisory per la quotazione e operazioni di finanziamento, IPO Partner di Borsa Italiana, ha presentato oggi la XIII edizione dell’Osservatorio ECM Euronext Growth Milan, il centro di analisi e ricerca finanziaria curato dall'Ufficio Studi interno.

Spiega Anna Lambiase, ceo di IRTOP Consulting e direttore scientifico dell’Osservatorio ECM: “il 2026 ha segnato un forte rallentamento del numero di IPO in Europa e in Italia, riflesso diretto di un contesto internazionale caratterizzato da elevata volatilità geopolitica, tensioni sui mercati energetici e incertezza macroeconomica. Nonostante ciò, l'esperienza storica del mercato dimostra che lo strumento funziona: dal 2009 Euronext Growth Milan ha accolto 350 società che hanno raccolto complessivamente 6,2 miliardi di euro in IPO per finanziare la crescita: oggi conta 205 società quotate per una capitalizzazione di 11,1 miliardi di euro".

"Le imprese prosegue Lambiase continuano a evidenziare fondamentali solidi, con ricavi aggregati pari a 10,8 miliardi di euro, una crescita media del fatturato del 21% nel 2025 e oltre 28.500 dipendenti, in aumento del 10% rispetto al 2024. In questo contesto, sarà fondamentale cogliere le opportunità offerte dalla Savings & Investment Union (SIU), l'iniziativa della Commissione europea volta a mobilitare una parte dei 30.000 miliardi di euro di ricchezza finanziaria delle famiglie europee, di cui 12.000 miliardi in liquidità inattiva e 10.000 miliardi in depositi bancari potenzialmente destinabili all'economia reale. Non è un caso che oggi EGM rappresenti il mercato di Borsa Italiana con il maggior numero di società quotate, con 206 emittenti rispetto alle 197 del mercato regolamentato".

IL MERCATO EGM

Il 2026 ha registrato, al 10 luglio, 4 IPO per una raccolta (comprensiva di greenshoe ove esercitata), di 36,6 milioni di euro. In particolare, sono approdate sul mercato EGM: Praexidia Industrie Strategiche (segmento professionale), OPT, Alia Mentis, Eti. EGM ha altresì registrato 53 Offerte Pubbliche di Acquisto (OPA), 57 delisting tra cui Bialetti (leggi notizia EFA News) e Piovan (leggi notizia EFA News) e 6 fusioni.

PERFORMANCE DEL MERCATO

L’indice FTSE Italia Growth ha registrato, al 10 luglio 2026, una performance YTD pari a +8% (+1% per FTSE Italia Small Cap). Analizzando la performance settoriale da IPO emerge che hanno performato maggiormente i settori Transportation (+193%), Industrial Services (+164%), ed Electronic Technology (+149%). Tra le prime 20 società per performance da IPO al 10/07/2026 c'é Ilpra, società di Mortara (PV) specializzata nella progettazione di macchine per il packaging a livello globale che si piazza al 14 posto avendo messo a segno un +204%.

LIQUIDITÀ E COVERAGE

Nel periodo gennaio–maggio 2026 il Controvalore Medio Giornaliero si attesta a 63 migliaia di euro (in crescita rispetto al dato medio del 2025, pari a 48 migliaia di euro), mentre i Giorni con Scambi sono pari al 70%, dato superiore alla media del 2025, pari al 68%. Nello stesso periodo il Controvalore Totale è pari a 746 milioni di euro (in linea rispetto al dato 2025 dello stesso quadrimestre, pari a 729 milioni di euro).

La distribuzione delle società per Controvalore Medio Giornaliero da IPO mostra che il 66% del mercato scambia in media un valore pari o inferiore a 50 migliaia di euro, mentre il 23% scambia un valore compreso tra 50 migliaia di euro e 100 migliaia di euro. Tra le prime dieci societá c'é al 7 posto Italian wine brands con un CMG da ipo a 169 Mila euro, un cmg 2026 a 150 Mila euro, un cmg 2025 a 206 Mila euro un cmg 2024 a 133 Mila euro.

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