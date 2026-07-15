Borsa/2. Cresce l'interesse per il mercato delle pmi

Sono numerose le indicazioni che ha fornito la XIII edizione dell’Osservatorio ECM Euronext Growth Milan, il centro di analisi e ricerca finanziaria curato dall'Ufficio Studi interno presentata oggi da IRTOP Consulting, boutique finanziaria specializzata sui Capital Markets e nell’Advisory per la quotazione e operazioni di finanziamento, IPO Partner di Borsa Italiana (leggi notizia EFA News).

Tra le altre spiccano i risultati economici finanziari 2025. Sulla base dei bilanci 2025, le società quotate al 31 maggio 2026 generano un giro d’affari complessivo pari a 10,8 miliardi di euro, +12% rispetto al giro d’affari complessivo generato nel 2024 dalle stesse società (9,7 miliardi di euro).

Analizzando la distribuzione delle società per classi di fatturato, emerge che il 74% del mercato è composto da aziende con Ricavi inferiori a 50 milioni di euro. Il 14% delle società ha ricavi compresi tra 50 e 100 milioni di euro, mentre l’11% ha ricavi superiori a 100 milioni di euro. La società quotata su EGM presenta nel 2025 i seguenti dati medi: Ricavi 59,5 milioni di euro, EBITDA 7,0 milioni di euro, EBITDA margin 12%, PFN (cassa) 8,7 milioni di euro.

IMPATTO OCCUPAZIONALE

Sulla base dei bilanci 2025, le società quotate al 31 maggio 2026 occupano complessivamente 28.596 dipendenti, +10% rispetto ai 26.067 dipendenti occupati dalle stesse società nel 2024. La crescita media è pari a +34%. I settori che occupano il maggior numero di risorse sono: Industrial Services (427), Consumer non-Durables (297), Distribution Services (280). Tra le prime dieci socea al 5 posto troviamo BolognaFiere con 833 dipendenti

INVESTITORI ISTITUZIONALI

Nell’azionariato delle 206 società quotate su EGM al 31 maggio 2026 sono presenti 125 Investitori Istituzionali, di cui 28 italiani (22%) e 97 esteri (78%). L’investimento complessivo è pari a 799 milioni di euro, di cui 439 milioni di euro (55%) detenuto da investitori istituzionali italiani e 360 milioni di euro (45%) detenuto da investitori esteri. Tra gli investitori più attivi: BPER Banca, tramite Arca Fondi SGR (79 milioni di euro, 76 società partecipate), Algebris Investments (Luxembourg) SARL (70 milioni di euro, 50 società), First Capital (56 milioni di euro, 14 società), Alkemia SGR (55 milioni di euro, 6 società).

L’Italia evidenzia una riduzione del numero di investitori istituzionali (da #41 a #28) rispetto al 31 maggio 2025, legato principalmente a soggetti che detenevano poche e piccole posizioni; cresce infatti il valore dell’investimento complessivo (da 432 a 439 milioni di euro). Gli esteri crescono sia per numero di case di investimento che per valore investito. Tra i principali:

Francia è il 1° investitore con #26 case di investimento, pari al 20,8% del totale (tra cui Raymond James Financial, Credit Agricole e Philippe Hottinguer); Germania (#16 case di investimento, tra cui Allianz, HC Capital, Discover Capital); \ Svizzera (#12 case di investimento, tra cui Pharus, Cartesio, LFG+Zest e Banca del Sempione).

Tra gli investitori italiani al 10 posto c'é Intesa Sanpaolo con un controvalore delle partecipazioni da 23,1 miliardi di euro e 55 società partecipate.

EGM: OUTLOOK IRTOP CONSULTING PER IL 2026

Per il 2026 IRTOP Consulting stima un numero target di società quotate pari a 215 e una capitalizzazione che raggiunge 12,3 miliardi di euro, con un incremento legato alla capitalizzazione delle nuove IPO e alla crescita dell’indice FTSE Italia Growth. I settori relativi ai nuovi collocamenti saranno rappresentati da Healthcare, AI, servizi e Industrial con una raccolta nel 2026 di circa 121 milioni di euro.

In tale contesto, si considera inoltre il potenziale impatto incrementale derivante dal lancio dell’iniziativa PMI2Change promossa da Banca Generali in collaborazione con Intermonte e Investlinx, tramite un ETF attivo PIR compliant collegato all’indice Intermonte Valore Italia (leggi notizia EFA News).

EGM A CONFRONTO CON IL MERCATO PRINCIPALE

Euronext Growth Milan si mostra più dinamico rispetto al mercato principale Euronext Milan e continua a superare EXM per numero di società quotate. Oltre al maggior numero di IPO che si registrano di anno in anno sul mercato EGM, il segmento growth ha contribuito alla crescita del listino regolamentato con 22 società (attualmente quotate) che hanno eseguito il translisting. Nel complesso, al 31 maggio 2026 Borsa Italiana accoglie 403 società: 197 su Euronex Milan (di cui 60 appartenenti al segmento STAR) e 206 su Euronext Growth Milan. In termini di capitalizzazione l’EGM rappresenta l’1% della capitalizzazione totale.

Nel periodo 2021-2026 i mercati growth europei mostrano una contrazione diffusa del numero di società quotate, più marcata per AIM London ed Euronext Growth Oslo. In controtendenza, Euronext Growth Milan continua a crescere fino al 2025 (da 174 a 212 società), per poi stabilizzarsi nel 2026 (206), confermandosi il mercato più dinamico sul fronte delle nuove quotazioni.

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