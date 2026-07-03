Intermonte Valore Italia, l'orgoglio di essere italiane e pmi

Sono parecchie le società che manifestano "orgoglio" per essere state inserite nell'interno di Intermonte Valore Italia, l'indice (dal ticker "patriottico" Wita, cioè Viva l'Italia) inaugurato ieri dalla stessa Intermonte e da Banca Generali, di cui Intermonte è parte integrante (leggi notizia EFA News) L'indice, lo ricordiamo, nasce con l'obiettivo di valorizzare l'universo delle piccole e medie imprese italiane quotate, creando un punto di incontro tra imprenditorialità, mercato dei capitali e sistema Paese. Rappresenta un vero e proprio spaccato delle migliori società dell'economia italiana, contribuendo ad ampliare e diversificare le opportunità di investimento rispetto agli indici tradizionali, per investitori domestici ed internazionali (leggi notizia EFA News).

Ebbene, nel novero di queste "eccellenze, è stata inserita Icf, Industrie Chimiche Forestali S.p.A., società tra gli operatori di riferimento a livello nazionale e internazionale nella progettazione, produzione e commercializzazione di adesivi e tessuti ad alto contenuto tecnologico, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, é una delle aziende selezionate tra le cento società quotate sulla Borsa Italiana che compongono l'Indice Intermonte Valore Italia, dedicato alle PMI con capitalizzazione inferiore al miliardo di euro e non appartenenti al FTSE MIB.

Industrie Chimiche forestali è un gruppo fortemente impegnato nel rispetto dei valori di Sostenibilità e dei principi ESG che ispirano l’attività aziendale dal 1918. Il Gruppo è presente sia a livello nazionale che a livello internazionale, anche attraverso la società controllata Forestali de Mexico S.A. operante principalmente nel Il Gruppo ICF (Industrie Chimiche Forestali S.p.A. e Forestali de Mexico S.A.) con circa 155 dipendenti effettua la propria produzione esclusivamente in Italia negli stabilimenti di Marcallo con Casone (MI) e di Robecchetto con Induno (MI). Industrie Chimiche Forestali S.p.A. produce e commercializza i propri prodotti attraverso cinque marchi distinti: ABC (Adhesive Based Chemicals), Industrie Chimiche Forestali, Durabond, Morel e Tessitura Langè.

Ricompresa nell'elenco delle 100 pmi del nuovo ibdice Intermonte anche Kaleon, realtà legata alla famiglia Borromeo, specializzata nella gestione e valorizzazione di importanti patrimoni artistici, naturali e museali con finalità turistiche, già quotata su Euronext Growth Milan e su Euronext Growth Paris. "A soli sei mesi dalla quotazione siamo felici di aver ottenuto questo riconoscimento che dimostra la correttezza del percorso intrapreso e del nostro modello di business" commenta Vitaliano Borromeo, presidente di Kaleon.

Soddisfazione anche da parte di WIIT, uno dei principali player europei nel mercato dei servizi Cloud Computing per le imprese, focalizzato sull’erogazione di servizi di Private e Hybrid Cloud per le applicazioni critiche.con un modello utile alla gestione di ambienti critici in un settore come il retail.

"L’ingresso nell’Indice Intermonte Valore Italia rappresenta un importante riconoscimento del percorso di crescita intrapreso da WIIT negli ultimi anni e della solidità del nostro modello di business - commenta Alessandro Cozzi, ceo di WIIt - Essere inclusi tra le eccellenze del tessuto imprenditoriale italiano quotato conferma la nostra capacità di generare valore sostenibile nel tempo e rafforza ulteriormente la visibilità della società presso la comunità finanziaria nazionale e internazionale. Continueremo a investire nello sviluppo della nostra piattaforma Cloud europea, con un focus sempre più marcato su resilienza, sicurezza e servizi a supporto delle applicazioni mission-critical dei nostri clienti".

Il segmento hi-tech dell'indice annovera Tecno S.P.A tra i principali player nel settore SustainTech. Fondata nel 1999, offre a oltre 4.600 clienti soluzioni integrate di trasformazione digitale e sostenibile. “Essere stati selezionati da Banca Generali e Intermonte per questa importante iniziativa è per noi motivo di grande orgoglio, soprattutto al termine del nostro primo anno di quotazione - sottolinea il fondatore e presidente Giovanni Lombardi - Per Tecno rappresenta un importante riconoscimento del percorso di crescita del nostro gruppo, oltre a una conferma del valore del potenziale del nostro business che fa perno su un modello SustainTech, dove analisi e dati, tecnologia e sostenibilità viaggiano di pari passo. Essere inclusi nell’indice che mostra l'eccellenza delle piccole e medie imprese quotate italiane conferma la qualità del nostro posizionamento sul mercato e rafforza la nostra visibilità nei confronti della comunità finanziaria nazionale e internazionale”.