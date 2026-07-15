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Edoardo Freddi Int. battezza Hiberica
Si allarga anche il progetto Sapiens Spirits. E crescono fatturato e cantine partner
Edoardo Freddi International (Efi) continua la sua espansione nel mondo e pone una bandierina in Spagna. Nasce così Hiberica, nuova export management company, forte già di otto cantine in terra iberica. Lanciata a inizio 2026, Hiberica può vantare un portfolio di oltre 700 ettari di vigneti e una presenza distributiva in più di 60 Paesi, seguita da una parte del team internazionale di Efi dedicata a c...
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EFA News - European Food Agency
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