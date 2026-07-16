Fileni: cresce a doppia cifra nel 2025

In termini di sostenibilità economica, nel 2025 il Gruppo Fileni ha registrato una crescita di tutti i principali indicatori economico-finanziari, "confermando l’integrazione tra sviluppo industriale, innovazione e responsabilità ambientale e sociale", si legge in una nota. Nel dettaglio, nell’esercizio 2025 il Gruppo Fileni ha incrementato il proprio volume d’affari, registrando un fatturato consoli...