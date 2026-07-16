Ardian cede a Bridgepoint le analisi di Gba

Ardian, società di investimento privata globale, ha firmato un accordo per la vendita a Bridgepoint della propria quota di maggioranza in GBA Group, fornitore internazionale di servizi di analisi di laboratorio e scienze della vita con sede ad Amburgo in Germania. Dall'ingresso nel capitale nel 2021, Ardian ha sostenuto l'azienda nel suo percorso di crescita organica ed esterna, favorendo l'ingresso...