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Ardian cede a Bridgepoint le analisi di Gba
Dopo 5 anni il fondo francese esce dal gruppo internazionale attivo nei settori alimentare, ambientale, dell'acqua potabile
Ardian, società di investimento privata globale, ha firmato un accordo per la vendita a Bridgepoint della propria quota di maggioranza in GBA Group, fornitore internazionale di servizi di analisi di laboratorio e scienze della vita con sede ad Amburgo in Germania. Dall'ingresso nel capitale nel 2021, Ardian ha sostenuto l'azienda nel suo percorso di crescita organica ed esterna, favorendo l'ingresso...
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EFA News - European Food Agency
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